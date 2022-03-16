Ариф Асалыоглу, 16 марта 2022, 11:23 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в связи с событиями на Украине «мы будем прозрачно выполнять все положения Конвенции Монтрё». Чавушоглу также заявил, что российским военным кораблям, возвращающимся на свои военно-морские базы в Черном море, не следует участвовать в специальной военной операции на Украине. Турция, считающая «неприемлемыми атаки России на Украину», в рамках Конвенции Монтрё имеет право ограничить проход через проливы Босфор и Дарданеллы во время войны или при угрозе войны. Европейские страны, положительно оценившие позицию Турции по вопросу проливов, поддержали это решение. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, прибывший с визитом в Турцию в понедельник, заявил следующее:

Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Мы считаем, что закрытие проливов для военных кораблей сторон, особенно в соответствии с Монтрё, является важным вкладом в недопущение эскалации кризиса. Мы благодарны за это».

Как эта тема обсуждалась в социальных сетях Турции?

Контр-адмирал в отставке Джем Гюрдениз публикует следующие комментарии:

@cemgurdeniznet: «Относительно заявления министерства национальной обороны по Монтрё, я считаю, что Турция, имеющая самую длинную береговую линию в Черном море, а также самую большую исключительную экономическую зону и Конвенцию о проливах Монтрё, контролирующую проливы, в конфликте между Россией и Украиной должна поддерживать стабильность и статус-кво в акватории Черного моря».

Иван Титов. У берегов Чёрного моря. 1950
Иван Титов. У берегов Чёрного моря. 1950

@cemgurdeniznet: «А это возможно только при применении Конвенции Монтрё посредством активного нейтралитета Турции. Со времен Второй мировой войны в Черном море соленая вода не смешивалась с кровью. И это благодаря Конвенции Монтрё о проливах».

@cemgurdeniznet: «На мой взгляд, политика, проводимая правительством до настоящего времени, является в этом контексте правильной. Насколько я понимаю из заявления министерства обороны, Статьи 19, 20 и 21 Конвенции толкуются и применяются совместно, из заявления министра иностранных дел становится понятным, что применяется Статья 19».

@cemgurdeniznet: «В этом контексте я считаю, что НАТО, приняв решение о предоставлении военной техники в качестве помощи Украине, интерпретирует определенный в Статье 19 статус как воюющая сторона, и поэтому решило держать регион Черного моря закрытым для захода и выхода всех военных кораблей».

Адвокат Бюньямин Челик публикует следующий комментарий:

@AVBnyaminelik1: «Кризис между Россией и Украиной показал, что проекты по каналу «Стамбул» ударят по Турции, и Конвенция Монтрё, предусмотрительно подписанная Ататюрком 100 лет назад, подоспела на помощь стране».

Лев Лагорио. Неспокойное Черное море. 1887
Лев Лагорио. Неспокойное Черное море. 1887

Пользователь по имени Тойгар Алемдар отвечает на этот комментарий следующим образом:

@toygar5561: «Что произойдет, когда срок действия конвенции закончится? И Россия заявила, что не признает Минские соглашения. Что будет в таком случае? Что, если кто-то скажет, что я не признаю Монтрё?»

Журналист, публицист Ибрахим Хаскологлу публикует следующий комментарий:

@haskologlu: «Госсекретарь США Блинкен поблагодарил Мевлюта Чавушоглу за продолжение соблюдения Турцией Конвенции Монтрё и за решительную поддержку Турции по вопросу обороны Украины».

Директор новостного отдела газеты Yeniçağ Фатих Эргин публикует следующий комментарий:

@Fergin923: «Черное море закипело от российско-украинского кризиса, а в Турции по обвинительному акту требуют наказания для 103 адмиралов, предвидевших текущую ситуацию год назад и выступивших в защиту Монтрё! Те же, кто линчевал адмиралов с экранов, теперь прильнули к Монтрё! 103 адмиралам нужно вручить медали за дальновидность!»

Пользователь с ником Savaşçı (прим. боец) отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@1313sava: «Наш народ давно этого ждет. Только вот невдомек, что мы помрем с голоду. Еще и пытаются промыть мозги в этом направлении, показывая в социальных сетях Россию настолько слабой и беспомощной. Под предлогом войны произойдет своего рода вторжение в военную базу (мандат) США. Но пойди, расскажи это этому народу?»

Юрист и бывший депутат Халук Пекшен публикует следующий комментарий:

@halukpeksen: «Посол Украины делает следующее заявление на пресс-конференции: «Пусть Турция применит Конвенцию Монтрё и особенно Статью 17». В то время как Турция пытается посадить в тюрьму адмиралов, которые говорят: «Только не позволяйте нарушить Конвенцию Монтрё». История полна показательных уроков».