16 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 11:23 — REGNUM В Южной Корее обсудили внешнюю политику избранного президента страны Юн Сок Ёля.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно заявлению высокопоставленного чиновника, близкого к избранному президенту, Юн Сок Ёль планирует отправить спецпредставителей в США и ЕС до того, как официально вступит в должность в мае текущего года.

Сообщается, что основная цель данных визитов заключается в реализации практического политического сотрудничества.

Известно, что в качестве возможного спецпредставителя в США рассматривается кандидатура депутата Национального собрания (парламента) от партии «Сила народа» Пак Чина.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

Вопрос об отправке представителей в Китай, Россию и Японию будет рассмотрен позднее. По словам источника, близкого к избранному президенту, будут учтены ситуация на Украине, а также необходимость урегулирования дипломатических вопросов в отношениях с Пекином и Токио.

Напомним, что действующий президент Мун Чжэ Ин при вступлении в должность отправил посланников в США, Китай, ЕС, Россию и Японию, экс-президент Пак Кын Хе — в США и Китай, а экс-президент Ли Мён Бак — в США, Китай, Японию и Россию.

«Не думаю, что есть необходимость в отправке спецпосланника в Японию и Китай. Это просто правильное распределение сил», — считает wntn***.

«Пока мне не нравится то, что он делает», — пишет rlaw***.

«Если бы у власти был Ли Чжэ Мён, то он сразу бы направил спецпосланника в Китай», — предполагает emix***.

«В первую очередь мы должны укрепить сотрудничество с США, а уже потом думать о продолжении дипломатических отношений с Китаем и Японией», — комментирует thsk***.

«Я не силен в политике, но думаю, это хорошее решение», — считает need***.

«Думаю, стоит поддержать Юн Сок Ёля. Он хорошо справляется со своей работой», — призывает jrle***.

«Сперва отправьте спецпосланников в сверхдержавы, чтобы с нашей страной обращались как с равными», — предлагает rokl***.

«Нам необходимо укрепить союз с Японией. Как долго вы будете зацикливаться на прошлом? Вчерашний враг сегодня может стать союзником», — пишет grea***.

«Юн Сок Ёль уже сделал больше, чем Мун Чжэ Ин за пять лет», — считает mp8x***.

Мун Чжэ Ин Korea.net

«Разве он не лучший президент?» — интересуется razy***.

«Его слова и действия в корне отличаются от других политиков. Тем не менее, мне кажется, что, будучи президентом, он все взвесит и примет правильное решение», — считает pms4***.

«Давайте быстренько развернем систему ПРО THAAD», — предлагает mach***.

«Разорвите связи с Китаем и Вьетнамом! Раз дали обещание, сдержите его!» — призывает yeny***.

«Правильно, нечего принижаться!» — считает beh2***.