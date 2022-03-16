Биробиджан, 16 марта 2022, 10:42 — REGNUM Восемь лет Россия пыталась заявить о правах русскоязычных граждан Украины и терпела оскорбления, унижения. Такое мнение высказал полковник МЧС в отставке, председатель домового комитета Андрей Похилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе правительства ЕАО. Он поддерживает проведение Россией спецоперации в поддержку республик Донбасса.
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Он подчеркнул, что Европа долгое время не обращала внимание на то, что происходит на Донбассе, делая вид, что на Украине происходят демократические преобразования.
Как сообщало ИА REGNUM, под лозунгом «Своих не бросаем» состоялись лыжные гонки в городах Еврейской АО Биробиджан и Облучье. Таким образом спортсмены выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину, по решению которого Россия начала спецоперацию в Донбассе.