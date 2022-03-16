Биробиджан, 16 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Восемь лет Россия пыталась заявить о правах русскоязычных граждан Украины и терпела оскорбления, унижения. Такое мнение высказал полковник МЧС в отставке, председатель домового комитета Андрей Похилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе правительства ЕАО. Он поддерживает проведение Россией спецоперации в поддержку республик Донбасса.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

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«На протяжении восьми лет Россия терпела оскорбления и унижения, восемь лет пыталась заявить о правах русскоязычных граждан Украины. Нас не хотят слушать. Нельзя договориться с теми, кто договариваться даже не планирует. Да, может быть, военная спецоперация — этой крайняя мера, но Россию вынудили отстаивать свои права именно таким методом. Я целиком и полностью поддерживаю спецоперацию, проводимую на территории Украины», — отметил Андрей Похилов.

Он подчеркнул, что Европа долгое время не обращала внимание на то, что происходит на Донбассе, делая вид, что на Украине происходят демократические преобразования.

Как сообщало ИА REGNUM, под лозунгом «Своих не бросаем» состоялись лыжные гонки в городах Еврейской АО Биробиджан и Облучье. Таким образом спортсмены выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину, по решению которого Россия начала спецоперацию в Донбассе.