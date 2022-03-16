Париж, 16 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правительство готово обсудить автономию Корсики, передает BFM TV.

meganesaintsulpice Корсика

«Мы готовы прийти к автономии», — заверил министр внутренних дел страны, накануне двухдневного визита на остров Корсика.

После двух недель протестов визит министра внутренних дел с нетерпением ждут лидеры Корсики, которые, хотят найти «настоящее политическое решение» для Корсики.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Франции отказалось от решения закрыть мечеть в Каннах за «антисемитские высказывания».