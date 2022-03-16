Омск, 16 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В городе Омске с 11 часов (местное время) 16 марта до 11 часов 17 марта объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

Согласно прогнозу управления, уже 18−19 марта ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» введён в городе Ачинске Красноярского края.

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