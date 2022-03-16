Новосибирск, , 10:37 — REGNUM В Новосибирской области проходит инструкторско-методический сбор по организации подготовки граждан к военной службе и проведению призыва граждан на военную службу. Об этом сообщило правительство региона.

Армия, вооруженные силы России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Заместитель губернатора области Сергей Нелюбов заявил, что мероприятие послужит эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и обмена накопленным опытом.

По официальным данным, ежегодно в ходе призывной кампании более 4 тысяч новосибирских юношей направляются для прохождения службы по всей территории страны. Около 30 человек каждый год призываются в Президентский полк.

Отметим, что традиционный инструкторско-методический сбор в Новосибирской области будет проходить два дня — 16 и 17 марта.