Новосибирск, 16 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области проходит инструкторско-методический сбор по организации подготовки граждан к военной службе и проведению призыва граждан на военную службу. Об этом сообщило правительство региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия, вооруженные силы России

Заместитель губернатора области Сергей Нелюбов заявил, что мероприятие послужит эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и обмена накопленным опытом.

По официальным данным, ежегодно в ходе призывной кампании более 4 тысяч новосибирских юношей направляются для прохождения службы по всей территории страны. Около 30 человек каждый год призываются в Президентский полк.

Отметим, что традиционный инструкторско-методический сбор в Новосибирской области будет проходить два дня — 16 и 17 марта.