Сбор военных комиссариатов проходит в Новосибирской области
Новосибирск, 16 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области проходит инструкторско-методический сбор по организации подготовки граждан к военной службе и проведению призыва граждан на военную службу. Об этом сообщило правительство региона.
Заместитель губернатора области Сергей Нелюбов заявил, что мероприятие послужит эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и обмена накопленным опытом.
По официальным данным, ежегодно в ходе призывной кампании более 4 тысяч новосибирских юношей направляются для прохождения службы по всей территории страны. Около 30 человек каждый год призываются в Президентский полк.
Отметим, что традиционный инструкторско-методический сбор в Новосибирской области будет проходить два дня — 16 и 17 марта.