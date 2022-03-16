Тюмень, 16 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Тюменской области на охрану лесов выделено 719 млн рублей в 2022 году. Причём 508 млн из них — средства регионального бюджета, сообщает информационный центр правительства региона.

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К ликвидации природных пожаров готовы 2888 человек и 1326 единиц техники.

«Численность региональной группировки для тушения природных пожаров по сравнению с 2020 годом увеличена на 7%, количество техники — на 14%», — сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

По решению губернатора Тюменской области Александра Моора дополнительно выделены средства на приобретение 25 единиц спецтехники, в том числе — беспилотного летательного аппарата. К охране лесов готовы 36 «беспилотников».

Кроме того, заключены контракты на тушение лесных пожаров с использованием четырёх вертолетов Ми-8.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года Тюменскую область охватили небывалые по масштабу лесные пожары. Площадь, пройденная огнём по лесам и ландшафту, составила 190 тыс. га. Предварительный ущерб от лесных пожаров в 2021 году в регионе составил 160 млн рублей.