Москва, 16 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Запад никогда не был заинтересован в реализации киевскими властями Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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Дипломат подчеркнула, что «никакая реализация Минских договорённостей, никакая реинтеграция Донбасса обратно в состав Украины» не входила в планы западных стран.

«Входила кровавая бойня, убийство мирных граждан, геноцид», — указала дипломат в эфире радио Sputnik.

По её словам, страны Запада на протяжении семи лет игнорировали призывы России оказать давление на Киев для выполнения «Минска-2». При этом они рассказывали том, что «все должны делать свою работу, выполнять Минские договоренности и в первую очередь Россия, которая не являлась участником».

«Ничего не было, никаких движений, никакого желания ничего делать, только такое мямленье перед микрофонами без конкретизации позиций», — указала Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, вторые Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Согласно «Минску-2», Украина должны была предоставить республикам Донбасса особый статус.

Как заявил российский президент Владимир Путин Минских больше не существует. По его словам, с момента признания Россией ДНР и ЛНР они стали неактуальными.

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