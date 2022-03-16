Ереван, 16 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Авиационная часть дислоцированной в Армении военной базы Южного военного округа (ЮВО) провела «командирские» учебно-тренировочные полёты истребителей Су-30СМ и МиГ-29. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ЮВО Минобороны РФ.

Alex Beltyukov Су-30СМ

Экипажи, состоящие только из опытных пилотов, отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования боевых истребителей. В том числе — полёты в горах, на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях в различное время суток, манёвры ухода от средств поражения и посадку по приборам.

пресс-служба ЮВО «В командирских полётах был задействован только руководящий состав авиационных подразделений, совершенствующий методику выполнения полётных заданий в целях последующего обучения молодых лётчиков».

Как сообщало ИА REGNUM, в дислоцированном в Хабаровском крае соединении армейской авиации Восточного военного округа состоялись первые в новом году «командирские» учебно-тренировочные полёты ударных вертолётов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ.