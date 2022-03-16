Москва, , 10:35 — REGNUM Всемирная шахматная олимпиада 2022 года пройдёт не в Москве, а в Ченнаи (Индия). Об этом 16 марта сообщает Международная федерация шахмат (FIDE).

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Предполагается, что турнир состоится в конце июля — начале августа. Точные даты будут объявлены позже.

Первоначально планировалось, что Всемирная шахматная олимпиада пройдёт в Москве с 26 июля по 8 августа.

Напомним, Всемирная шахматная олимпиада — это командный турнир для сборных, являющихся членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне.

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