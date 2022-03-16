Уфа, , 10:35 — REGNUM В ООО «Башкирская медь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) ввели в эксплуатацию отапливаемое складское помещение для хранения специального горного оборудования: электроники, пусковой аппаратуры, электродвигателей, трансформаторов и других дорогостоящих комплектующих.

Новое здание «Башкирской меди».

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«Только в этом году в «Башкирской меди» вводятся в эксплуатацию сразу несколько крупных объектов, оборудование для которых сейчас активно приобретается. Значительная часть его имеет определенные требования к условиям хранения. Прежде мы выходили из положения, размещая поступившее спецоборудование в сухих и теплых помещениях на свободных площадях главного корпуса обогатительной фабрики, однако сейчас таких мер уже недостаточно. В новом складе созданы отличные условия и вполне достаточно места для складирования специального оборудования», — говорит начальник отдела материально-технического снабжения предприятия Сергей Гулин.

Общая площадь нового склада составляет 1100 квадратных метров, высота — 9,6 метров. Для погрузки материалов установлен пятитонный мостовой кран. В помещении склада расположен тепловой пункт, оно оборудовано современным освещением, системой вентиляции, стеллажами, специализированными площадками для хранения определенных материалов. Для сотрудников предусмотрены различные бытовые помещения.

Годовой грузооборот по складу планируется в объеме 35 000 тонн, обслуживать объект будет коллектив из 8 человек, по 4 человека в смену. Общая стоимость строительно-монтажных работ и установки оборудования составила 78 млн рублей.