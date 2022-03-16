Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В Ленинградской области суд приговорил бывшего заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» Сергея Храмова к 10 годам колонии и штрафу в 25,5 млн рублей по уголовному делу о мошенничестве в составе организованной группы. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Как удалось доказать следствию в суде, Храмов вместе с директором филиала Олегом Михеевым и представителем одного из юридических лиц, внесли в Государственный кадастр недвижимости заведомо ложные сведения о местоположении трех земельных участков, общей площадью 29 тыс. кв. метров, расположенных на землях Меднозаводского участкового лесничества Выборгского района области. После чего незаконно приобрели на них право собственности, причинив ущерб на сумму не менее 39 млн рублей.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима. А также штрафом в 500 тыс. рублей в качестве основного наказания и штрафа в 25 млн рублей в качестве дополнительного вида наказания. Кроме того, его лишили права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет», — уточнили в прокуратуре.

Отметим, это не первое уголовное дело Храмова. В сентябре 2019 и декабре прошлого годов Храмов и Михеев были признаны виновными в совершении аналогичных преступлений в других районах региона.

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