Москва, 16 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Россия уже обратила внимание на Закарпатье, но вначале — освободить Одессу и Харьков. Об этом 16 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Русины

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»Уверен, что руководство России уже обратило внимание на Закарпатье. Однако эта тема для него всё же вторична по сравнению с Харьковом и Одессой», — заявил эксперт.

По мнению политолога, только разобравшись с судьбой юго-восточных регионов, можно будет поговорить о Закарпатье.

«Какие-то требования по признанию русин отдельной нацией могут выставить. Но не в первую очередь, учитывая максимальную удалённость края от России» — считает Трухачёв.

Напомним, что председатель Международного центра «Матица русинов» Пётр Гецкообратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь «на правах, мандатах, титулах русинов».