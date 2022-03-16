Чебоксары, , 10:30 — REGNUM В Чувашии в январе рождаемость упала на 7,7%, смертность снизилась на 24,2%. Такие предварительные сведения публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Клод Моне. Жан Моне в колыбели. 1867

По информации ведомства, в январе 2022 года в республике родились 783 ребёнка, что на 65 меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Рождаемость снизилась на 7,7%.

Среди новорожденных в Чувашии 263 ребёнка в первый месяц зимы были первенцами в семьях, 287 детей (36,7%) — вторыми, 171 ребёнок (21,8%) — третьими, 61 младенец (7,8%) — четвёртыми и более.

Умерли в январе 2022 года 1422 жителя Чувашии. Это на 455 человек меньше, чем скончались в январе прошлого года. Смертность сократилась на 24,2%.

По сведениям Чувашстата, число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза (в январе 2021 года — в 2,2 раза), естественная убыль — 639 человек.