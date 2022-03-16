Черкесск, 16 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии начались ремонтные работы в 23 школах республики. В течение 2022 года предстоит провести капитальный ремонт зданий, в том числе с заменой кровли, окон и дверей, обновлением фасадов, укреплением фундаментов. Будут также приведены в порядок системы отопления, канализации и водоснабжения, сообщили 16 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

Но и это еще не все — в рамках капитального ремонта школы получат новое оборудование и мебель, учебники для библиотек, будут также благоустроены школьные дворы и спортплощадки.

Как подчеркнул на свой странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Рашид Темрезов, «работа предстоит немалая и серьезная», но она очень важна для будущего поколения, так как качественное образование является приоритетным направлением для республики.