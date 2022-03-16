Москва, , 10:28 — REGNUM Торги по нефти 15 марта, завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 6,85%, до $98,69. На азиатской сессии Цена опускалась до $97,42, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Bashneft.ru

Участники рынка следят за развитием российско-украинских переговоров и попытками США увеличить поставки из Венесуэлы и Ирана.

Также в центре внимания находятся введенные локдауны в Китае из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в стране.

Сегодня, 16 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Цена восстановилась на 2%, до $101 за баррель.

Сейчас цена находится на важной поддержке. Если покупатели смогут удержать цену выше $100 за баррель, то восстановление продолжится.

Если доллар продолжит ралли после заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла, то цена на Brent рискует упасть до 95,85.

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