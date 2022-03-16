Донецк, 16 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. За последние сутки войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе наступления освобождены населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка и Васильевка, и ведутся бои за Верхнеторецкое. Об этом 16 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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"Подразделения Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа авиация и противовоздушная оборона Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили два военных самолета Су-25, один истребитель МиГ-29 и четыре беспилотника ВСУ.