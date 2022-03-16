Благовещенск, 16 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. На Дальний Восток приехала с родителями уроженка Донбасса Серафима Сарычева, и обжилась здесь. Девушка выросла в Амурской области и стала спортсменом-инструктором по кикбоксингу и фланкировке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уссурийского казачьего войска.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Юная казачка

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Читайте также: В Еврейской АО казаки поют о славе России

Серафима Сарычева — яркая представительница молодежного крыла Амурского окружного казачьего общества Уссурийского войска, уроженка Донбасса, потомок кальмиусских казаков. В 2014 году, когда началась война в республиках ДНР и ЛНР, родители девушки ушли на передовую, а сама она, будучи еще школьницей, старалась заменить своему младшему брату и отца, и мать. После того, как школу Серафимы разбомбили, она переехала к бабушке в Сочи, а затем вместе с семьёй на Дальний Восток.

В Амурской области отец научил девушку казачьему искусству фланкировки шашкой. Теперь она передаёт этот навык детям.

«Я наблюдала за тренировками отца, а потом сама решила попробовать. Обучение было нелегким, поскольку шашка весом в полтора килограмма для меня была тяжелой», — рассказала Серафима.

В военно-патриотических клубах, бойцовских секциях она начала заниматься еще в школьные годы и не оставила это увлечение, поступив в Дальневосточный государственный аграрный университет на направление ветеринарной медицины.

За два года девушка добилась больших побед и стала призёром в городских, областных и дальневосточных соревнованиях. Президент федерации кикбоксинга Амурской области предложил Серафиме открыть свою секцию и стать тренером по фланкировке. В 15 лет Серафима стала спортсменом-инструктором Амурской федерации кикбоксинга и федерации казачьего бокса «Учкур», выступала на соревнованиях по различным видам единоборств. Она занимается военно-патриотическими клубами и ведёт секцию фланкировки казачьей шашкой.

«Владение шашкой развивает координацию, силу рук, грацию, важно двигаться красиво. На соревнованиях судьи отмечают не только чистоту элементов, но и творческую составляющую: умение преподнести танец, работу со зрителями, харизму», — считает Серафима Сарычева.

Как сообщало ИА REGNUM, казаки Донского, Кубанского, Амурского и Забайкальского казачества выступают с концертной программой в населённых пунктах Еврейской автономной области. Поёт для жителей региона казачий хор имени атамана Онуфрия Степанова.