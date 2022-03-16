Москва, , 11:00 — REGNUM Агропромышленный комплекс в сфере молочного скотоводства получит дополнительно 10 млрд рублей на компенсацию затрат на корма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко во время видеообращения к съезду производителей молока.

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«Для сохранения уровня производства молока и молочных продуктов, стабилизации ситуации в молочном скотоводстве планирую выделить дополнительно 10 млрд рублей на компенсацию затрат на корма», — сказала Абрамченко.

Сегодня, 16 марта, проходит всероссийский съезд производителей и переработчиков молока.

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