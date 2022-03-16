Москва, 16 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Правительству РФ следует активнее развивать экономическое сотрудничество на восточном направлении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал прогнозы МВФ о том, что в 2022 году экономике РФ грозит глубокая рецессия, и объяснил, как она отразится на рядовых жителях страны.

Рецессия +

«Снижение уровня жизни и рост цен — неизбежные явления в таких случаях, — сказал Алиев. — Опять же надо смотреть, какие меры социальной поддержи будут приняты правительством. Если они окажутся эффективными, то на жителях рецессия отразится не так сильно. Кроме того, необходима система мер, которая затронет все важные сектора экономики. Затраты и инвестиции на не первоочередные направления должны быть сокращены. Бизнесу и бюджетникам должна быть оказана поддержка. При этом активное развитие в восточном направлении и сотрудничество со странами-партнёрами должно быть расширено в вопросах экономики и инвестиций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев оценил вероятность глубокой рецессии в РФ.