Москва, 16 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Серия массовых мероприятий в поддержку России, прошедших в Боснии и Герцеговине и других балканских странах, говорит о реальных настроениях в этом регионе. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

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Пророссийские акции, отметил он, прошли недавно в городах Республики Сербской, которая входит в Боснию и Герцеговину, а также в сербской столице Белграде. Кроме того, Сербия не стала поддерживать антироссийскую истерию, которую развязали США и Евросоюз.

«Такая демонстрация братства и солидарности в условиях доминирующей сегодня в Европе агрессивной русофобии свидетельствует о реальных настроениях на Балканах», — сказал Пилипсон в интервью РИА Новости.

Он добавил, что подход Белграда в украинском вопросе сбалансирован. Сербские власти помнят о собственных интересах и принципах, а граждане широко поддерживают такой курс.

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