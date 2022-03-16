Москва, 16 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) ведет наступательные действия в Северодонецке, бой идет в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города. Об этом 16 марта заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк», — сказал Конашенков.

Он добавил, что подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.