Ростов, Ярославская область, 16 марта 2022, 10:30 — REGNUM Полиция Ростовского района Ярославской области возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
Ряд ярославских СМИ ранее сообщал о том, что житель села Белогостицы в Ростовском районе покалечил собаку. Позднее она скончалась из-за полученных ранений.
За жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
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