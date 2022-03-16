Ростов, Ярославская область, 16 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Полиция Ростовского района Ярославской области возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Ряд ярославских СМИ ранее сообщал о том, что житель села Белогостицы в Ростовском районе покалечил собаку. Позднее она скончалась из-за полученных ранений.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые следственные действия, устанавливается лицо, совершившее данное преступление, в том числе проверяется информация о возможной причастности местного жителя, которого свидетели видели рядом с местом обнаружения раненого животного», — пояснили в полиции.

За жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.