Степанакерт, 16 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Село Храморт в Нагорном Карабахе из-за продолжающихся обстрелов с азербайджанской стороны временно покинули женщины и дети. Об этом сообщает пресс-служба Аскеранского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Информируем, что они всё ещё не вернулись в родное село, так как в данный момент выполняются дополнительные работы по обеспечению безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что в других приграничных населённых пунктах эвакуация местных жителей не потребовалась. Сообщается, что Армия обороны республики следит за ситуацией.

Напомним, в марте участились обстрелы территории Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны. Были также обстрелы из тяжёлого вооружения. Баку отрицает стрельбу по населённым пунктам и заявляет, что ВС Азербайджана реагируют только на «провокации».