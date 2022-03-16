Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Сайт и колл-центре международного аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга временно отключены из-за технических работ, предупреждает 16 марта пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня, 16 марта, в колл-центре и на сайте аэропорта Пулково временно ведутся технические работы. По всем вопросам вы можете обращаться в нашу группу ВКонтакте», — обратились к пассажирам в аэропорту.

Ранее сайт «Пулково» в течение нескольких дней много раз становился недоступен, что связывали с хакерскими и DDos-атаками на сайт со стороны зарубежных злоумышленников.

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