Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Сайт и кол-центр международного аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга временно отключены из-за технических работ, предупреждает 16 марта пресс-служба воздушной гавани.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

«Сегодня, 16 марта, в колл-центре и на сайте аэропорта Пулково временно ведутся технические работы. По всем вопросам вы можете обращаться в нашу группу ВКонтакте», — обратились к пассажирам в аэропорту.

Ранее сайт «Пулково» в течение нескольких дней много раз становился недоступен, что связывали с хакерскими и DDos-атаками на сайт со стороны зарубежных злоумышленников.