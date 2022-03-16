Сайт и кол-центр аэропорта «Пулково» временно отключены
Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Сайт и кол-центр международного аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга временно отключены из-за технических работ, предупреждает 16 марта пресс-служба воздушной гавани.
Дарья Драй ИА REGNUM
Аэропорт Пулково
«Сегодня, 16 марта, в колл-центре и на сайте аэропорта Пулково временно ведутся технические работы. По всем вопросам вы можете обращаться в нашу группу ВКонтакте», — обратились к пассажирам в аэропорту.
Ранее сайт «Пулково» в течение нескольких дней много раз становился недоступен, что связывали с хакерскими и DDos-атаками на сайт со стороны зарубежных злоумышленников.