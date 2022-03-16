Рязань, 16 марта 2022, 10:31 — REGNUM Музей 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко появится селе Сельцы Рыбновского района Рязанской области. Памятное место обустраивают рязанские общественники совместно с организацией «Содружество Kursk» из Польши, сообщает пресс-служба правительства региона.
Польская общественная организация приступила к ремонту здания в Сельцах, где в 1943 году формировалась дивизия имени Тадеуша Костюшко. По словам руководителя «Содружества Kursk» Ежи Тыца, организация уже получила разрешение Минобороны РФ на реконструкцию дома.
Дивизия была расформирована в 2011 году.