Берёзовский, Свердловская область, , 10:22 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области в ДТП пострадал 8-летний ребенок-пешеход. Его госпитализировали. Об этом сообщили корреспонденту в областном управлении ГИБДД.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 15 марта на улице Королева. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель не заметил ребенка из-за припаркованных автомобилей. Он применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось. Ребенка доставили в больницу с переломом плеча. В момент аварии мужчина был трезв.

Сотрудники ГИБДД установили, что мальчик самостоятельно возвращался домой из школы. Он увидел своего брата на площадке детского сада и решил побежать к нему через дорогу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года на территории Свердловской области произошло 46 ДТП с участием детей. Трое из них в результате аварий погибли, еще 63 получили травмы.