Москва, 16 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 15 марта завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 3,51%, до 110,10 руб., евро/рубль — на 1,21%, до 118,50 руб., фунт/рубль — на 0,33%, до 144,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ИА REGNUM Доллар

Рубль открылся ростом и завершил торги в плюсе к иностранным валютам. Наибольшую прибыль он получил против доллара США на фоне его продаж на глобальном рынке Форекс перед оглашением решения ФРС США по ставкам.

Участники рынка продолжают надеяться на то, что Россия и Украина смогут прийти к соглашению о перемирии. Дополнительную поддержку нацвалюта получает от продажи валютной выручки для налоговых выплат.

Сегодня, 16 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Ключевым событием дня для глобальных трейдеров является заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Решение по ставкам будет объявлено в 21:00 мск. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что регулятор повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов действовать более агрессивно в будущем, если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой.

Рубль после обвала приходит в себя и слабо реагирует на экономические показатели других стран. Международные рейтинговые агентства обрушили суверенные кредитные рейтинги России с инвестиционного уровня до преддефолтного.

Сегодня Россия должна выплатить внешним кредиторам около $117 млн купонного дохода по суверенным облигациям со сроком погашения в 2023 и 2043 годах.

Оплата должна пройти в валюте, но так как Россия под санкциями, то такой вариант может не пройти. А конвертация валютных обязательств в рубли будет означать неминуемый искусственный дефолт.

Выплата купонного дохода важное событие для рубля, но некритичное. Российским гражданам не стоит беспокоиться.

Если платеж в иностранной валюте не пройдёт, а кредиторы от рублей откажутся, то дефолт станет результатом уже имеющегося кризиса. Хотя кто кредиторам мешает получить оплату в рублях и потом обменять на доллары на Форекс.

Сегодня, 16 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:03 по мск, курс доллара упал на 1 рубль 35 копеек, до 108,75 рублей, курс евро вырос на 11 копеек, до 118,50 рубля.

Для пары доллар/рубль сохраняется торговый диапазон 105 — 118 руб. Объемы торгов остаются низкими.

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