Москва, 16 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа авиация и противовоздушная оборона Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили два военных самолета Су-25, один истребитель МиГ-29 и четыре беспилотника ВСУ. Об этом 16 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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«За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты: два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВС РФ за сутки поразила 128 военных объектов Украины, включая один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что когда Россия успешно завершит военную спецоперацию на Украине, Европе придётся расплачиваться за пострадавшие отношения с Москвой.