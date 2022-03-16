Кабул, 16 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Глава представительства Красного Креста в Афганистане Илва Филон заявил, что экономический кризис в стране углубляется и окажет разрушительное воздействие на миллионы людей. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Бедность

В заявлении Красного Креста, опубликованном 15 марта, говорится, что афганский народ нуждается в неотложной помощи со стороны международного сообщества.

«Я вижу всё больше людей на улицах Кабула, которые продают свои личные вещи, чтобы купить еду, — говорит Филон. — Экономический кризис углубляется и оказывает разрушительное воздействие на миллионы афганцев».

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, бедность стала почти повсеместной, и по оценкам, более 90% афганцев в настоящее время находятся за чертой бедности, а более половины населения страны сталкивается с сильным голодом.

Агентства по оказанию помощи подчёркивают, что мир не должен забывать о гуманитарном кризисе в Афганистане. Конфликт на Украине отвлёк внимание всего мира от других гуманитарных кризисов.