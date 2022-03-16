Ярославль, , 10:21 — REGNUM В Ярославле общественные обсуждения по строительству бассейна рядом с уже существующим комплексом «SportLine» завершились «победой» сторонников стройки. Протокол слушаний опубликован на портале мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФОК «Sport Line» Yarnews.net

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что жители соседних домов выступили против и написали обращение к главе региона Михаилу Евраеву и мэру Ярославля Владимиру Волкову. Однако о реакции властей пока ничего не известно.

Предложения и замечания принимались с 17 февраля по 9 марта 2022 года. Всего зарегистрировались и высказали своё мнение 36 человек, однако в опубликованном протоколе учтены мнения 11 участников — из них 8 поддержали проект и ещё 3 выступили против. В ряду поддержавших грядущую стройку — ООО «СК Автомобилист», ООО «Стройгарант», ООО фирма «Новинторг» и ООО «Центр-7».

Жильцы настаивают, что электронное голосование необъективно, потому что половина жителей в домах — пенсионеры, большинство из которых не может принять участие в электронном обсуждении.

«Гораздо более реальную картину отразят собираемые сейчас подписи против строительства. Услышьте нас, пожалуйста! Мы тоже имеем право на благоприятную окружающую среду! Кстати, получить статус участника общественных обсуждений, несмотря на все загруженные документы, пока не удалось. Больше двух часов они на рассмотрении», — отметила одна из участниц обсуждения.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.

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