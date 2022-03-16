Ярославль, 16 марта 2022, 10:21 — REGNUM В Ярославле общественные обсуждения по строительству бассейна рядом с уже существующим комплексом «SportLine» завершились «победой» сторонников стройки. Протокол слушаний опубликован на портале мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что жители соседних домов выступили против и написали обращение к главе региона Михаилу Евраеву и мэру Ярославля Владимиру Волкову. Однако о реакции властей пока ничего не известно.
Предложения и замечания принимались с 17 февраля по 9 марта 2022 года. Всего зарегистрировались и высказали своё мнение 36 человек, однако в опубликованном протоколе учтены мнения 11 участников — из них 8 поддержали проект и ещё 3 выступили против. В ряду поддержавших грядущую стройку — ООО «СК Автомобилист», ООО «Стройгарант», ООО фирма «Новинторг» и ООО «Центр-7».
Жильцы настаивают, что электронное голосование необъективно, потому что половина жителей в домах — пенсионеры, большинство из которых не может принять участие в электронном обсуждении.
ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.
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