Донецк, , 10:14 — REGNUM Село Васильевка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики стало мишенью для обстрела со стороны военных формирований Украины. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, обстрел был совершён в 08:00 15 марта.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что украинские боевики выпустили по Васильевке семь снарядов калибра 122 мм. Один из них попал в жилой дом.

«По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о гибели двух мирных жителей в результате прямого попадания снаряда ВФУ в жилой дом по адресу ул. Лесная, 4 в н.п. Васильевка», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в СЦКК на 16 марта, за прошедшие сутки украинские военные 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате двое мирных жителей ДНР погибли, 11 ранены. Кроме того, в Донецке, Александровке и Макеевке повреждено 11 домостроений и 13 объектов гражданской инфраструктуры.