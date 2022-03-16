Москва, , 10:20 — REGNUM Около 130 украинских военных объектов поражены за минувшие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией Вооружённых сил России. Об этом сообщил 16 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Су-34 и Су-35 ВС России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины», — заявил Конашенков.

Он уточнил, что среди поражённых объектов один зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», один зенитно-ракетный комплекс «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.

Кроме того, за сутки были сбиты три украинских самолёта — два Су-25 и один МиГ-29 ‑ и четыре беспилотных аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в Минобороны проинформировали об уничтожении за сутки 136 украинских военных объектов.

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