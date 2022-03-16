Екатеринбург, 16 марта 2022, 10:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области закупит 78 легковых автомобилей для больниц региона. Начальная цена контракта составит 72,3 млн. рублей. Данные опубликованы на сайте госзакупок.
Автомобили приобретут в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Транспорт получат 38 медучреждений области. На машинах разместят отличительный логотип «Служба здоровья».
Согласно документации, автомобили должны оснастить антиблокировочной системой, кондиционером, усилителем рулевого управления и системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.