Екатеринбург, 16 марта 2022, 10:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области закупит 78 легковых автомобилей для больниц региона. Начальная цена контракта составит 72,3 млн. рублей. Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Новые автомобили для тульских медиков
Новые автомобили для тульских медиков
Управление пресс-службы правительства Тульской области

Автомобили приобретут в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Транспорт получат 38 медучреждений области. На машинах разместят отличительный логотип «Служба здоровья».

Согласно документации, автомобили должны оснастить антиблокировочной системой, кондиционером, усилителем рулевого управления и системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.