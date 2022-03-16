Красноярск, 16 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Лестница на Торгашинский хребет в Красноярском крае попала в Книгу рекордов России, сообщили ИА REGNUM 16 марта в региональном агентстве по туризму.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Лестницу открыли для туристов 1 декабря 2021 года. За это время на ней побывали более 100 тысяч жителей и гостей Красноярска.

Эксперты официально признали красноярскую лестницу самой длинной в России. Общая длина маршрута из 1683 ступеней — 1200 метров. Перепад высот составляет 240 метров.

Лестница соединила в единый туристический кластер две достопримечательности Красноярска — Торгашинский хребет и национальный парк «Красноярские Столбы». На вершине хребта расположена зона отдыха. На нижней площадке установлены скамейки для отдыха, здесь также можно найти карту пешеходных маршрутов.

«В январе мы подали заявку на регистрацию рекорда, подготовили все необходимые документы, видео. Гордимся нашим проектом», — подчеркнула директор Туристского информационного центра Красноярского края Алена Кочанова.

Напомним, ранее самой длинной лестницей в России считалась Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде.

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