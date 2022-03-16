Владикавказ, 16 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. На полигоне Тарское в Северной Осетии артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили инфраструктурные объекты условного противника массированным артиллерийским ударом гаубиц «Мста-Б». Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Мста-Б

Объекты военной инфраструктуры условного противника были обнаружены в ходе разведки, проведённой расчётами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10». Командование приняло решение уничтожить их массированным артиллерийским ударом.

«По установленным расчётами БПЛА координатам целей артиллеристы выполнили стрельбу на максимальной прицельной дальности. Также перед расчётами гаубиц была поставлена задача уничтожить живую силу «противника», укрывающуюся в специальных сооружениях».
пресс-служба ЮВО

В учениях было задействовано более 350 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России 13 марта обнародовало видеозапись удара высокоточным снарядом «Краснополь», которым в ходе спецоперации ВС России по защите Донбасса был уничтожен полевой командный пункт украинских боевиков.