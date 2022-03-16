Владикавказ, 16 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. На полигоне Тарское в Северной Осетии артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили инфраструктурные объекты условного противника массированным артиллерийским ударом гаубиц «Мста-Б». Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мста-Б

Объекты военной инфраструктуры условного противника были обнаружены в ходе разведки, проведённой расчётами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10». Командование приняло решение уничтожить их массированным артиллерийским ударом.

пресс-служба ЮВО «По установленным расчётами БПЛА координатам целей артиллеристы выполнили стрельбу на максимальной прицельной дальности. Также перед расчётами гаубиц была поставлена задача уничтожить живую силу «противника», укрывающуюся в специальных сооружениях».

В учениях было задействовано более 350 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России 13 марта обнародовало видеозапись удара высокоточным снарядом «Краснополь», которым в ходе спецоперации ВС России по защите Донбасса был уничтожен полевой командный пункт украинских боевиков.