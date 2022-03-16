Кызыл, 16 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Цены на лекарственные препараты в аптеках Тувы в феврале выросли в среднем на 2,16%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава, в Кызыле рост составил 1,34%, по районам — 2,98%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

При этом в января, по данным мониторинга, лекарства подешевели в среднем на 1,67%, из них по районам — на 2,44%.

«Февральское 2,16% повышение цен не превышает предельно допустимых розничных надбавок, установленных постановлением правительства Республики Тыва №56», — отметили в ведомстве.

Ассортимент в аптеках также соответствует распоряжению федерального правительства. В случае выявлены фактов необоснованного завышения цен граждан призвали звонить на «горячую линию».