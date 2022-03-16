Барнаул, 16 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Алтайском крае в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу принято решение ослабить карантинные мероприятия. Как сообщает сегодня, 16 марта, телеграм-канал правительства региона, 18 марта в крае будет разрешена организация и проведение культурных, развлекательных, зрелищных и публичных мероприятий, посвященных празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией. Соответствующий указ подписал губернатор края Виктор Томенко.

Пресс-центр администрации Баранула «Крымская весна» в Барнауле. Митинг

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 16 марта 2022 года за сутки выявлены 554 новых носителя (на 48 человек меньше, чем сутками ранее).

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