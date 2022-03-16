Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Главы (акимы) районов и городов Казахстана не должны занимать руководящие должности в каких-либо политических партиях. Об этом 16 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев выступая с посланием согражданам в парламенте.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий», — заявил президент.

По его мнению, такой подход позволит сформировать в стране систему с несколькими партийными полюсами, а не одним. Токаев также заявил, что президенту республики тоже нужно на законодательном уровне запретить состоять в какой-либо партии.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарабаев был бессменным лидером партии «Нур Отан» (сейчас — «Аманат») с 1999 года. Он продолжал её возглавлять после ухода с поста. После январских беспорядков Токаев лишил Назарбаева руководящих полномочий, которые тогда у него были. В феврале Назарбаев ушел с поста председателя партии, и её возглавил Токаев. В доктрине партии говорится, что это «доминирующая политическая сила» в стране.

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