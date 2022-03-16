Донецк, , 10:06 — REGNUM Киевские боевики обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов калибра 120 мм. Об этом 16 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

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Уточняется, что обстрел Луганского со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:55 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено 15 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при в настоящее время в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны украинских боевиков свыше 6500 абонентов остаются без энергоснабжения.