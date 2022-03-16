Москва, , 10:06 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова переадресовала вопрос о реалистичности позиций переговоры Москвы и Киева украинской стороне.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне — относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской и российской делегаций должны продолжаться, несмотря на их тяжесть, они очень важны для Киева.

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