Москва, 16 марта 2022, 10:06 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова переадресовала вопрос о реалистичности позиций переговоры Москвы и Киева украинской стороне.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской и российской делегаций должны продолжаться, несмотря на их тяжесть, они очень важны для Киева.
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