Пермь, , 10:05 — REGNUM В Перми чиновники отчитались об итогах внедрения бескондукторной системы в общественном транспорте в 2021 году. Еженедельно в общественном транспорте города проводится более 2 тысяч проверок оплаты проезда, а штат контролёров предлагается расширить. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Валидатор Yarregion.ru

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин отметил, что за год городской пассажирский транспорт перевез 192 млн пассажиров, тогда как в 2020 году транспортом воспользовались 155 млн пассажиров. Объём доходов за 2021 год составил 3,5 млрд рублей. Анализ данных за 2021 год и два месяца 2022 года свидетельствует о том, что финансовые показатели отрасли стремятся к балансовому равновесию, когда разрыв между доходами и расходами отрасли не является существенным.

По мнению чиновников, положительной динамики удалось достичь благодаря комплексу мероприятий, внедрённых в 2021 году и направленных на повышение качества предоставляемых транспортных услуг. В их числе названо новое тарифное меню. В городе отмечен рост продаж гражданских проездных билетов. Расширяется число маршрутов, работающих без кондуктора. Доля потенциальных безбилетных пассажиров находилась, в среднем, на уровне 19%.

За неполные три месяца 2022 года уровень безбилетных пассажиров находится в пределах прогнозируемых значений. Выпадающие доходы от безбилетного проезда сопоставимы с расходами на фонд оплаты труда кондукторов. Численность контрольно-ревизорской службы составляет 71 человек, в ближайшее время ее планируют увеличить вдвое.