Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM В базе Биржи труда Ленинградской области в настоящее время доступно 57 тыс. вакансий от 2,5 тыс. работодателей. Рост безработицы в регионе не зафиксирован, сообщили 16 марта в пресс-службе областной администрации.

В поисках работы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Больше всего специалисты требуются в сферах строительства, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, а также торговли. А наиболее востребованные профессии — монтажник, электрогазосварщик, слесарь, водитель, учитель, инженер и врач различной специализации.

«Ситуация на рынка труда остается стабильной. Служба занятости не получала уведомлений от работодателей о каких-либо массовых высвобождениях, рост безработицы не зафиксирован», — отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

В тор работодателей региона по количеству вакансий на предприятии входят АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (Тихвинский район) — 1442 вакансии, ООО «Лентехстрой» (Всеволожский район) — 960 вакансий, АО «Тандер» (магазины «Магнит» в различных районах области) — 241 вакансия, ГУП «Водоканал Ленинградской области» — 196 вакансий.

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