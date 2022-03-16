Севастополь, 16 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Полиция Севастополя установила и задержала подозреваемого в нападении на пожилого мужчину, об этом сообщает МВД-Медиа 16 марта.

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«Оперативниками УМВД России по г. Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, подозреваемый зашёл в продуктовый магазин, куда ранее вошёл пожилой человек, ударил его по лицу, а затем скрылся.

В настоящее время по месту жительства задержанного провели обыск, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

По неофициальным данным местных СМИ, пострадавший — 70-летний ветеран ФСБ. Причиной агрессии со стороны подозреваемого мог стать символ «Z», который потерпевший наклеил на свой автомобиль.