Кабул, 16 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Глава Афганской ассоциации акушеров-гинекологов сообщил, что по всей стране закрыто более 2300 медицинских учреждений. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Канопус Киля В больнице

Наджм-аль-Асма Шифаджу заявил в Кабуле, что около 27 000 медицинских работников, в том числе 7000 женщин, потеряли работу из-за закрытия медучреждений. Ранее прогнозировалось закрытие 90% медицинских учреждений.

Отчёт, опубликованный Афганской ассоциацией акушеров-гинекологов 15 марта в Кабуле, представляет собой последние статистические данные о состоянии медицинских учреждений в стране.

По сообщению подконтрольного талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информационного агентства «Бахтар», Ассоциация акушеров и гинекологов Афганистана представила статистические данные на встрече в афганской столице.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупреждала в своём отчёте, что около 2000 медицинских учреждений находятся под угрозой закрытия из-за приостановки международной помощи Афганистану.

Также Международный комитет Красного Креста предупреждал о коллапсе системы здравоохранения Афганистана и закрытии 90% медицинских учреждений.

Комитет заявил, что с закрытием медицинских учреждений миллионы людей не смогут получать медицинские услуги.