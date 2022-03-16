Москва, 16 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Число состоящих на учете в Пенсионном фонде России (ПФР) пенсионеров к 1 января 2022 года составило более 42 млн человек, с января 2021 года этот показатель снизился на 2,3%, или на 970 тыс. человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ПФР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Отмечается, что это максимальное снижение с начала 1990-х годов. Издание напомнило, что число пенсионеров в России стало сокращаться с 2019 года на фоне увеличения пенсионного возраста — тогда по итогам года их число уменьшилось на 319 тыс. человек.

В 2020 году сокращение продолжилось на фоне пандемии COVID-19, за год снижение составило 569 тыс. человек.

Уточняется, что число пенсионеров на учете в ПФР не включает получателей пенсий в системе Министерства обороны, МВД и Следственного комитета (около 2,7 млн человек).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением начислять молодым людям стартовый капитал.

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